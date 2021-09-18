Бельгия ослабляет масочный режим

Бельгия с 1 октября отменит общее обязательство относительно ношения масок, в частности в заведениях питания и магазинах.

Источник: премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, цитирует The Brussels Times

Прямая речь: "... сегодня 8,5 миллиона человек в Бельгии сделали первую вакцинацию, а 84% взрослых в нашей стране полностью вакцинированы".

Детали: С 1 октября ношение масок в заведениях питания и магазинах будет снято как для клиентов, так и для персонала.

Однако по всей стране маски будут оставаться обязательными в общественном транспорте и на вокзалах, в учреждениях здравоохранения, а также заведениях предоставления услуг – таких как парикмахерская.

Однако, по словам Кроо, регионы могут вводить более жесткие карантинные меры в зависимости от ситуации с заражением или при низком уровне вакцинации – например, в Брюсселе, где непривита половина населения.

На мероприятиях, где более 500 человек в помещении и 750 человек на улице без документа о прививках, маски также остаются обязательными.

Развлекательные заведения также будут открыты с 1 октября для посетителей, которые могут доказать, что они полностью вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение, что выздоровели от инфекции Covid-19.

Напомним: Бельгия ослабила ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, с 1 сентября.