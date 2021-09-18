Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бельгия ослабляет масочный режим

Суббота, 18 сентября 2021, 05:45
Бельгия ослабляет масочный режим

Бельгия с 1 октября отменит общее обязательство относительно ношения масок, в частности в заведениях питания и магазинах.

Источник: премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, цитирует The Brussels Times

Прямая речь: "... сегодня 8,5 миллиона человек в Бельгии сделали первую вакцинацию, а 84% взрослых в нашей стране полностью вакцинированы".

Детали: С 1 октября ношение масок в заведениях питания и магазинах будет снято как для клиентов, так и для персонала.

Однако по всей стране маски будут оставаться обязательными в общественном транспорте и на вокзалах, в учреждениях здравоохранения, а также заведениях предоставления услуг – таких как парикмахерская.

Однако, по словам Кроо, регионы могут вводить более жесткие карантинные меры в зависимости от ситуации с заражением или при низком уровне вакцинации – например, в Брюсселе, где непривита половина населения.

На мероприятиях, где более 500 человек в помещении и 750 человек на улице без документа о прививках, маски также остаются обязательными.

Развлекательные заведения также будут открыты с 1 октября для посетителей, которые могут доказать, что они полностью вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение, что выздоровели от инфекции Covid-19.

Напомним: Бельгия ослабила ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, с 1 сентября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бельгиякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Бельгия
Премьер Бельгии: Мятеж в России мотивирует ЕС в дальнейшем поддерживать Украину
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
В Бельгии требуют отставки главы МИД из-за виз для представителей Ирана и РФ
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: