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Україна входить у 10-ку лідерів Європи за новими випадками коронавірусу

Субота, 18 вересня 2021, 06:23
Україна входить у 10-ку лідерів Європи за новими випадками коронавірусу

За добу 16 вересня у світі діагностували понад 571 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 157 тисяч, в Індії – понад 35 тисяч та Бразилії – понад 33 тисячі нових заражень.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія і Туреччина.

Україна серед країн світу займає 17 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Німеччина, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 204 944 697 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 692 311 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: 16 вересня в Україні зафіксували 6 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 568 осіб, за добу померли 99 хворих, одужали 1 914 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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