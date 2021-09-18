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Украина входит в 10-ку лидеров Европы по новым случаям коронавируса

Суббота, 18 сентября 2021, 06:23
Украина входит в 10-ку лидеров Европы по новым случаям коронавируса

За сутки 16 сентября в мире диагностировали более 571 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 157 000, в Индии - более 35 000 и Бразилии - более 33 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Турция.

Украина среди стран мира занимает 17 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 6 позицию.

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 204 944 697 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 692 311 смертей от COVID-19.

Напомним: 16 сентября в Украине зафиксировали 6 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 568 человек, за сутки умерли 99 больных, выздоровели 1 914 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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