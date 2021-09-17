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6 624 хворих на COVID за добу, другий день поспіль найбільше не у Києві

П'ятниця, 17 вересня 2021, 08:26
Динаміка епідемії COVID в Україні, дашборд УП

16 вересня в Україні зафіксували 6 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 568 осіб, за добу померли 99 хворих, одужали 1 914 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цей четвер зареєстрували у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

Напередодні Київ був на четвертому місці за кількістю виявлених за добу хворих (362): більше було у Львівській (552), Харківській (498) і Дніпропетровській (415) областях. До того столиця лідирувала в антирейтингу багато тижнів. 

Серед усіх 6 624 виявлених 16 вересня хворих – 677 дітей і 105 медпрацівників.

За останню добу протестовано: методом ПЛР – 35 171 особу, методом ІФА – 8 230 осіб, експрес-тестами – 31 879 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 338 164 осіб, із них 2 228 543 особи одужали, а 54 750 осіб померли.

Нагадаємо: За добу 15 вересня у світі діагностували понад 571 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна займає 3 місце в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяКиївМОЗ
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