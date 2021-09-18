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Окупанти на Донбасі поранили двох військових ЗСУ

Субота, 18 вересня 2021, 07:40
Фото: штаб ООС

За добу 17 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, двоє бійців ЗСУ дістали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення.

Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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