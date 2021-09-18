Оккупанты на Донбассе ранили двух военных ВСУ

За сутки 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, двое бойцов ВСУ получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.

В направлении Павлополя российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.