Оккупанты на Донбассе ранили двух военных ВСУ
За сутки 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, двое бойцов ВСУ получили ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: Вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.
В направлении Павлополя российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения.
Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.