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Оккупанты на Донбассе ранили двух военных ВСУ

Суббота, 18 сентября 2021, 07:40
Оккупанты на Донбассе ранили двух военных ВСУ
Фото: штаб ООС

За сутки 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, двое бойцов ВСУ получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.

В направлении Павлополя российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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