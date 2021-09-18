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У Києві за добу більше 400 випадків COVID і 5 смертей

Субота, 18 вересня 2021, 12:26
У Києві за добу більше 400 випадків COVID і 5 смертей
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 17 вересня у Києві виявили 416 випадків захворювання на коронавірус, 5 хворих померли і 110 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізували за добу 50 хворих на коронавірус і 93 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (64), Шевченківському (63) та в Дарницькому (52) районах.

Серед нових хворих – 236 жінок віком від 18 до 89 років, 124 чоловіки віком від 18 до 89 років, 25 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 31 хлопчик від 3 місяців до 17 років.

 

З початку пандемії у Києві зафіксовано 229 918 випадків COVID-19, померли 5330 осіб, одужали – 219 121.

Що передувало: За добу 16 вересня у столиці зафіксували 426 нових випадків коронавірусу, 2 людини померли, водночас подолали COVID-19 лише 129 хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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