Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві за добу більше 400 випадків COVID і 5 смертей

Субота, 18 вересня 2021, 12:26
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 17 вересня у Києві виявили 416 випадків захворювання на коронавірус, 5 хворих померли і 110 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізували за добу 50 хворих на коронавірус і 93 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (64), Шевченківському (63) та в Дарницькому (52) районах.

Серед нових хворих – 236 жінок віком від 18 до 89 років, 124 чоловіки віком від 18 до 89 років, 25 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 31 хлопчик від 3 місяців до 17 років.

 

З початку пандемії у Києві зафіксовано 229 918 випадків COVID-19, померли 5330 осіб, одужали – 219 121.

Що передувало: За добу 16 вересня у столиці зафіксували 426 нових випадків коронавірусу, 2 людини померли, водночас подолали COVID-19 лише 129 хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Франція: скандал з підводними човнами вплине на стратегічну концепцію НАТО

фотоВ Україні відкрилися дільниці для голосування на російських виборах – посольство РФ

В Україні майже 4 тисячі нових заражень Covid, захворіли сотні дітей

Головні новини суботи і ночі: SpaceX, захворюваність COVID в Україні

Австралія була "щира, відкрита і чесна" з Францією — міністр

В МЗС Франції звинуватили США і Австралію в лукавстві через новий військовий альянс

Усі новини...
Київ
Чоловік розбещував 8-річну дитину в туалеті київської школи
У Києві два дні поспіль закриватимуть метро у центрі міста
Правильна температура і відсутність шуму: у Києві інспектори вийшли на перевірку автобусів
Останні новини
11:14
фотоУ центрі Києва для проведення Маршу рівності перекрили центральні вулиці
10:43
відеоВ Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону
10:38
Укрзалізниця про борг VR Global: готові сплачувати, але не двічі
10:18
Франція: скандал з підводними човнами вплине на стратегічну концепцію НАТО
10:06
Негода вирувала у трьох областях, 32 населені пункти – без електрики
09:21
фотоВ Україні відкрилися дільниці для голосування на російських виборах – посольство РФ
09:05
В Україні вже зробили 11,4 млн щеплень проти Covid
08:53
мапаПогода у неділю: синоптики розповіли, де дощитиме
08:17
В Україні майже 4 тисячі нових заражень Covid, захворіли сотні дітей
08:00
Головні новини суботи і ночі: SpaceX, захворюваність COVID в Україні
Усі новини...