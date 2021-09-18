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В Киеве за сутки более 400 случаев COVID и 5 смертей

Суббота, 18 сентября 2021, 12:26
В Киеве за сутки более 400 случаев COVID и 5 смертей
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 17 сентября в Киеве обнаружили 416 случаев заболевания коронавирусом, 5 больных умерли и 110 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализировали за сутки 50 больных коронавирусом и 93 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (64), Шевченковском (63) и в Дарницком (52) районах.

Среди новых заболевших – 236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 124 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, 25 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 3 месяцев до 17 лет.

 

С начала пандемии в Киеве зафиксировано 229 918 случаев COVID-19, умерли 5330 человек, выздоровели – 219 121.

Что предшествовало: За сутки 16 сентября в столице зафиксировали 426 новых случаев коронавируса, 2 человека умерли, вместе с тем преодолели COVID-19 всего 129 больных.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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