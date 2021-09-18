У неділю в Києві зміниться маршрут деяких автобусів і тролейбусів

У неділю, 19 вересня, у зв’язку з проведенням півмарафону в Києві ряд автобусів та тролейбусів ходитимуть за зміненими маршрутами.

Джерело: КМДА з посиланням на "Київпастранс"

Деталі: У зв’язку з проведенням масового спортивного заходу ""11-й WORK.UA Київський пiвмарафон 2021" буде внесено зміни в маршрути автобусів №№ 62, 114, 115 та тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47.

Отже, 19 вересня з початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30) рух маршрутів буде організовано:

автобус № 62 – від Ботанічного саду до Європейської пл.;

автобус № 114 на ділянках:

- від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

- від залізничного вокзалу "Центральний" до вул. Леонтовича;

автобус № 115 – від залізничної станції "Дарниця" до ст. м. "Либідська";

тролейбуси №№ 29, 31, 47 – від вул. Милославської до ст. м. "Дарниця";

тролейбус № 30 на ділянках:

- від вул. Милославської до ст. м. "Дарниця";

- від вул. Кадетський Гай до ст. м. "Почайна".



Нагадаємо: 18-19 вересня у Києві обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням 11-го Київського півмарафону.