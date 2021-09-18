В воскресенье в Киеве изменится маршрут некоторых автобусов и троллейбусов

В воскресенье, 19 сентября, в связи с проведением полумарафона в Киеве ряд автобусов и троллейбусов будут ходить по измененным маршрутам.

Источник: КГГА со ссылкой на "Киевпастранс"

Детали: В связи с проведением массового спортивного мероприятия ""11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021" будут внесены изменения в маршруты автобусов №№ 62, 114, 115 и троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47.

Итак, 19 сентября с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30) движение маршрутов будет организовано:

автобус № 62 - от Ботанического сада до Европейской пл.;

автобус № 114 на участках:

- от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";





- от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Леонтовича;





автобус № 115 - от железнодорожной станции "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбусы №№ 29, 31, 47 - от ул. Милославской до ст. м. "Дарница";

троллейбус № 30 на участках:

- от ул. Милославской до ст. м. "Дарница";

- от ул. Кадетский Гай ст. м. "Почайна".



Напомним: 18-19 сентября в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением 11-го Киевского полумарафона.