В воскресенье в Киеве изменится маршрут некоторых автобусов и троллейбусов
В воскресенье, 19 сентября, в связи с проведением полумарафона в Киеве ряд автобусов и троллейбусов будут ходить по измененным маршрутам.
Источник: КГГА со ссылкой на "Киевпастранс"
Детали: В связи с проведением массового спортивного мероприятия ""11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021" будут внесены изменения в маршруты автобусов №№ 62, 114, 115 и троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47.
Итак, 19 сентября с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30) движение маршрутов будет организовано:
автобус № 62 - от Ботанического сада до Европейской пл.;
автобус № 114 на участках:
- от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";
- от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Леонтовича;
автобус № 115 - от железнодорожной станции "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";
троллейбусы №№ 29, 31, 47 - от ул. Милославской до ст. м. "Дарница";
троллейбус № 30 на участках:
- от ул. Милославской до ст. м. "Дарница";
- от ул. Кадетский Гай ст. м. "Почайна".
Напомним: 18-19 сентября в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением 11-го Киевского полумарафона.