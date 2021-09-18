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У Затоці невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є вбитий

Субота, 18 вересня 2021, 16:49
Фото з сайту bessarabia.ua

У суботу на Одещині, у курортному селищі Затока, зловмисник на вулиці застрелив людину. Правоохоронці шукають стрілка.

Джерело: джерела Української правди в поліції Одеси

Деталі: Як повідомив співрозмовник УП, біля місцевого кафе "Сказка" у суботу близько 13-ї години невідомий стріляв у власника закладу харчування, після чого втік з місця злочину.

За даними джерела, пострілів було декілька, проте з якої саме зброї – поки невідомо. Поранений помер.

Силовики проводять поліцейську операцію "Сирена".

Доповнено: поліція Одеської області повідомила, що ймовірного стрілка затримали, у нього вилучили мисливську рушницю, яку направлять на експертизу.

Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 15 років ув’язнення.

Українська правда
Теми: зброявбивствоОдеська область
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