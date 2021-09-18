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Стрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві

Субота, 18 вересня 2021, 20:00
Правоохоронці на місці злочину, Затока, 18 вересня

Поліція затримала ймовірного зловмисника, який влаштував стрілянину у Затоці, внаслідок якої було вбито людину.

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: У суботу вдень у курортному селищі на Одещині зловмисник застрелив людину.

Правоохоронці зазначають, що отримали повідомлення про стрілянину в одному з барів Затоки. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло 36-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Для затримання стрілка керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція "Сирена".

Протягом години правоохоронці встановили та доставили до територіального відділу поліції чоловіка, який підозрюється у вчиненні цього кримінального правопорушення. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину -  мисливську рушницю. Її направлять на експертизу.

 

Дослівно: "Наразі слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 15 років ув’язнення. Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням зброї) цього ж кодексу. Триває слідство, обставини події встановлюються".

Українська правда
Теми: вбивствоОдеська областьзброя
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