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В Затоке неизвестный устроил стрельбу на улице, есть убитый

Суббота, 18 сентября 2021, 16:49
В Затоке неизвестный устроил стрельбу на улице, есть убитый
Фото с сайта bessarabia.ua

В субботу в Одесской области, в курортном поселке Затока, злоумышленник на улице застрелил человека. Правоохранители ищут стрелка.

Источник: источники Украинской правды в полиции Одессы

Детали: Как сообщил собеседник УП, возле местного кафе "Сказка" в субботу около 13 часов неизвестный стрелял во владельца заведения общепита, после чего скрылся с места преступления.

По данным источника, выстрелов было несколько, однако из какого именно оружия – пока неизвестно. Раненый умер.

Силовики проводят полицейскую операцию "Сирена".

Дополнено: Полиция Одесской области сообщила, что вероятного стрелка задержали, у него изъяли охотничье ружье, которое направят на экспертизу.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, статья предусматривает до 15 лет заключения.

Украинская правда

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Темы: оружиеубийствоОдесская область
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