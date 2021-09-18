Афганістан: таліби дозволили вчитися у школах лише хлопцям

Афганські дівчата не можуть повернутися до навчання в середній школі, а викладачки – до роботи у закладах середньої освіти, оскільки рух "Талібан" наказав відвідувати уроки лише хлопчикам та вчителям-чоловікам.

Джерело: BBC

Деталі: Нове міністерство освіти Афганістану оголосило, що учні та вчителі чоловічої статі мають повернутися до навчання в середній школі в суботу, 18 вересня. Водночас у заяві про відновлення занять не згадується ні про учениць, ні про викладачок.

При цьому офіційний представник "Талібану" Забіхулла Моджахед заявив, що відкрити школи для представниць жіночої статі нібито "планується незабаром". Він запевнив, що чиновники в даний час працюють над "процедурою" для цього.

Водночас афганська школярка, ім'я якої не називається, сказала журналістам, що почувається спустошеною, а перспективи в освіті "виглядають дуже похмуро".

Інша 16-річна школярка з Кабула констатувала, що це був "сумний день".

Пряма мова школярки: "Я хотіла стати лікарем! І ця мрія зруйнована. Не думаю, що вони дозволять нам повернутися до школи. Вони не хочуть, щоб жінки здобували освіту".

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