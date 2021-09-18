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Афганистан: талибы разрешили учиться в школах только мальчикам

Суббота, 18 сентября 2021, 19:02
Афганистан: талибы разрешили учиться в школах только мальчикам
Фото newsbox.pk

Афганские девушки не могут вернуться к обучению в средней школе, а преподавательницы - к работе в учреждениях среднего образования, поскольку движение "Талибан" приказало посещать уроки только мальчикам и учителям-мужчинам.

Источник: BBC

Детали: Новое министерство образования Афганистана объявило, что ученики и учителя мужского пола должны вернуться к обучению в средней школе в субботу, 18 сентября. В то же время в заявлении о возобновлении занятий не упоминаются ни ученицы, ни преподавательницы.

При этом официальный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил, что открыть школы для представительниц женского пола якобы "планируется в скором времени". Он сказал, что чиновники работают над "процедурой" для этого.

В то же время афганская школьница, имя которой не называется, сказала журналистам, что чувствует себя опустошенной, а перспективы в образовании "выглядят очень мрачно".

Другая 16-летняя школьница из Кабула констатировала, что это был "печальный день".

Прямая речь школьницы: "Я хотела стать врачом! И эта мечта рухнула. Не думаю, что они позволят нам вернуться в школу. Они не хотят, чтобы женщины получали образование".

Напомним:

  • Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который когда-то придерживался строгих религиозных доктрин.

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Темы: АфганистанТалибан
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