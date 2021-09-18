Стрельба в Затоке: силовики схватили подозреваемого в убийстве

Полиция задержала предполагаемого злоумышленника, устроившего стрельбу в Затоке, в результате которой был убит человек.

Источник: полиция Одесской области

Детали: В субботу днем в курортном поселке Одесчины злоумышленник застрелил человека.

Правоохранители отмечают, что получили сообщение о стрельбе в одном из баров Затоки. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания стрелка руководством полиции была проведена полицейская операция "Сирена".

В течение часа правоохранители установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье. Его направят на экспертизу.

Дословно: "Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет заключения. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) этого же кодекса.

Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются".