Туристы миссии SpaceX вернулись на Землю
Воскресенье, 19 сентября 2021, 02:21
Капсула SpaceX с четырьмя туристами миссии Inspiration4 приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Источник: SpaceX, The New York Times, AP
Детали: Комментаторы SpaceX сказали, что пройдет около часа, прежде чем астронавты начнут выходить из капсулы.
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt
— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
Предыстория:
- 16 сентября четверо гражданских отправились в космос с миссией Inspiration4 - первого гражданского космического полета SpaceX.
- Космонавты отправились на борту ракеты SpaceX Falcon 9 и космического корабля Dragon со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.
- Inspiration4 возглавляет Джаред Исаакман, основатель и генеральный директор Shift4 Payments. К нему присоединились медик Хейли Арсено; ветеран ВВС и инженер по аэрокосмическим данным Крис Семброски; пилотка корабля - геофизик, предприниматель Шон Проктор.