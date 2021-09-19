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Туристы миссии SpaceX вернулись на Землю

Воскресенье, 19 сентября 2021, 02:21
Капсула SpaceX летит с помощью парашютов

Капсула SpaceX с четырьмя туристами миссии Inspiration4 приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Источник: SpaceX, The New York Times, AP

Детали: Комментаторы SpaceX сказали, что пройдет около часа, прежде чем астронавты начнут выходить из капсулы.

Предыстория:

  • 16 сентября четверо гражданских отправились в космос с миссией Inspiration4 - первого гражданского космического полета SpaceX.
  • Космонавты отправились на борту ракеты SpaceX Falcon 9 и космического корабля Dragon со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.
  • Inspiration4 возглавляет Джаред Исаакман, основатель и генеральный директор Shift4 Payments. К нему присоединились медик Хейли Арсено; ветеран ВВС и инженер по аэрокосмическим данным Крис Семброски; пилотка корабля - геофизик, предприниматель Шон Проктор.

Темы: космос
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