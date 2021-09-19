Туристы миссии SpaceX вернулись на Землю

Капсула SpaceX с четырьмя туристами миссии Inspiration4 приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Источник: SpaceX, The New York Times, AP

Детали: Комментаторы SpaceX сказали, что пройдет около часа, прежде чем астронавты начнут выходить из капсулы.

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