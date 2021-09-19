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В МЗС Франції звинуватили США і Австралію в лукавстві через новий військовий альянс

Неділя, 19 вересня 2021, 03:23

Міністр закордонних справ Франції - Жан-Ів Ле Дріан - звинуватив Австралію і США в "лукавстві", "серйозному порушенні довіри" і "зневазі" через новий альянс Aukus між Британією, США та Австралією.

Джерело: Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю телеканалу France 2, BBC, Le Monde

Деталі: Днем раніше Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту. Ле Дріан сказав, що цей захід, перший в історії відносин Парижа і Вашингтона, "дуже символічний. Це була брехня, було лукавство, було серйозне порушення довіри, була зневага, тому між нами не все в порядку".

За його словами, послів відкликали для "переоцінки ситуації".

Водночас, Ле Дріан сказав, що Франція "не бачила необхідності" відкликати свого посла у Великобританії, звинувативши країну в "постійному опортунізмі". За словами Ле Дріана, "Британія у всьому цьому чимось схожа на третє колесо".

Пряма мова: "Той факт, що вперше в історії відносин між США і Францією ми відкликаємо нашого посла для консультацій, є серйозним політичним актом, який показує масштаби кризи, який існує зараз між нашими країнами".

Передісторія:

  • США, Великобританія і Австралія створюють тристороннє партнерство  в сфері безпеки, спрямоване на протистояння Китаю – Aukus. В рамках Aukus Австралії буде надана технологія для будівництва атомних підводних човнів.
  • Створення Aukus розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри. 
  • Франція була проінформована всього за кілька годин до публічного оголошення про створення Aukus.

Теми: ФранціяАвстраліяСША
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