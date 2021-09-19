Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС Франції звинуватили США і Австралію в лукавстві через новий військовий альянс

Неділя, 19 вересня 2021, 03:23
В МЗС Франції звинуватили США і Австралію в лукавстві через новий військовий альянс

Міністр закордонних справ Франції - Жан-Ів Ле Дріан - звинуватив Австралію і США в "лукавстві", "серйозному порушенні довіри" і "зневазі" через новий альянс Aukus між Британією, США та Австралією.

Джерело: Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю телеканалу France 2, BBC, Le Monde

Деталі: Днем раніше Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту. Ле Дріан сказав, що цей захід, перший в історії відносин Парижа і Вашингтона, "дуже символічний. Це була брехня, було лукавство, було серйозне порушення довіри, була зневага, тому між нами не все в порядку".

За його словами, послів відкликали для "переоцінки ситуації".

Водночас, Ле Дріан сказав, що Франція "не бачила необхідності" відкликати свого посла у Великобританії, звинувативши країну в "постійному опортунізмі". За словами Ле Дріана, "Британія у всьому цьому чимось схожа на третє колесо".

Пряма мова: "Той факт, що вперше в історії відносин між США і Францією ми відкликаємо нашого посла для консультацій, є серйозним політичним актом, який показує масштаби кризи, який існує зараз між нашими країнами".

Передісторія:

  • США, Великобританія і Австралія створюють тристороннє партнерство  в сфері безпеки, спрямоване на протистояння Китаю – Aukus. В рамках Aukus Австралії буде надана технологія для будівництва атомних підводних човнів.
  • Створення Aukus розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри. 
  • Франція була проінформована всього за кілька годин до публічного оголошення про створення Aukus.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяАвстраліяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: