В МЗС Франції звинуватили США і Австралію в лукавстві через новий військовий альянс

Міністр закордонних справ Франції - Жан-Ів Ле Дріан - звинуватив Австралію і США в "лукавстві", "серйозному порушенні довіри" і "зневазі" через новий альянс Aukus між Британією, США та Австралією.

Джерело: Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю телеканалу France 2, BBC, Le Monde

Деталі: Днем раніше Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту. Ле Дріан сказав, що цей захід, перший в історії відносин Парижа і Вашингтона, "дуже символічний. Це була брехня, було лукавство, було серйозне порушення довіри, була зневага, тому між нами не все в порядку".

За його словами, послів відкликали для "переоцінки ситуації".

Водночас, Ле Дріан сказав, що Франція "не бачила необхідності" відкликати свого посла у Великобританії, звинувативши країну в "постійному опортунізмі". За словами Ле Дріана, "Британія у всьому цьому чимось схожа на третє колесо".

Пряма мова: "Той факт, що вперше в історії відносин між США і Францією ми відкликаємо нашого посла для консультацій, є серйозним політичним актом, який показує масштаби кризи, який існує зараз між нашими країнами".

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