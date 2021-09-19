В МИД Франции обвинили США и Австралию в лукавстве из-за нового военного альянса

Министр иностранных дел Франции - Жан-Ив Ле Дриан - обвинил Австралию и США в "лукавстве", "серьезном нарушении доверия" и "пренебрежении" из-за нового альянса Aukus между Британией, США и Австралией.

Источник: Ле Дриан в интервью телеканалу France 2, BBC, Le Monde

Детали: Днем ранее Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста. Ле Дриан сказал, что эта мера, первая в истории отношений Парижа и Вашингтона, "очень символична. Это была ложь, было лукавство, было серьезное нарушение доверия, была пренебрежение, поэтому между нами не все в порядке".

По его словам, послов отозвали для "переоценки ситуации".

В то же время, Ле Дриан сказал, что Франция "не видела необходимости" отозвать своего посла в Великобритании, обвинив страну в "постоянном оппортунизме". По словам Ле Дриана, "Британия во всем этом похожа на третье колесо".

Прямая речь: "Тот факт, что впервые в истории отношений между США и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, показывающим масштабы кризиса, который существует сейчас между нашими странами".

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