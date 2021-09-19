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Україна — 17-та у світі за поширеністю COVID-19

Неділя, 19 вересня 2021, 05:21

За добу 17 вересня у світі виявили 416 784 нових хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 64 559 випадків, в Індії – 31 121, в Британії – 30 144.

Крім того, в Туреччині – 26 161 зараження, на Філіппінах – 23 134.

Україна з 6 234 випадками на 17 місці у світі між Ізраїлем та Румунією. У Європі – шоста.

6 764 людини у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 18 місці у світі і на четвертому - в Європі.

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Нагадаємо: 17 вересня в Україні зафіксовано 6234 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 719 осіб, 79 хворих померли і 1 763 – одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус
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