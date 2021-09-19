Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна — 17-та у світі за поширеністю COVID-19

Неділя, 19 вересня 2021, 05:21
Україна — 17-та у світі за поширеністю COVID-19

За добу 17 вересня у світі виявили 416 784 нових хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 64 559 випадків, в Індії – 31 121, в Британії – 30 144.

Крім того, в Туреччині – 26 161 зараження, на Філіппінах – 23 134.

Україна з 6 234 випадками на 17 місці у світі між Ізраїлем та Румунією. У Європі – шоста.

6 764 людини у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 18 місці у світі і на четвертому - в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 17 вересня в Україні зафіксовано 6234 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 719 осіб, 79 хворих померли і 1 763 – одужали.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: