Україна — 17-та у світі за поширеністю COVID-19
За добу 17 вересня у світі виявили 416 784 нових хворих на коронавірус.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США – 64 559 випадків, в Індії – 31 121, в Британії – 30 144.
Крім того, в Туреччині – 26 161 зараження, на Філіппінах – 23 134.
Україна з 6 234 випадками на 17 місці у світі між Ізраїлем та Румунією. У Європі – шоста.
6 764 людини у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 18 місці у світі і на четвертому - в Європі.
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Нагадаємо: 17 вересня в Україні зафіксовано 6234 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 719 осіб, 79 хворих померли і 1 763 – одужали.