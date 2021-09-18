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В Україні знову більше 6 тисяч нових випадків COVID

Субота, 18 вересня 2021, 08:18
В Україні знову більше 6 тисяч нових випадків COVID

За добу 17 вересня в Україні зафіксовано 6234 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 719 осіб, 79 хворих померли і 1 763 – одужали.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 689 дітей і 89 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

За добу протестовано методом ПЛР – 35 713 осіб, методом ІФА – 9 235 осіб, експрес-тестами – 27 526 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 344 398 осіб; одужало – 2 230 306 осіб; летальних випадків – 54 829; проведено ПЛР-тестувань – 12 448 211.

Що передувало16 вересня в Україні зафіксували 6 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 568 осіб, за добу померли 99 хворих, одужали 1 914 осіб.

Україна серед країн світу займає 17 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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