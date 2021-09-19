Украина — 17-я в мире по распространенности COVID-19

За сутки 17 сентября в мире обнаружили 416 784 новых больных коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 64 559 случаев, в Индии - 31 121, в Великобритании - 30 144.

Кроме того, в Турции - 26 161 заражение, на Филиппинах - 23 134.

Украина с 6234 случаями на 17 месте в мире между Израилем и Румынией. В Европе - шестая.

6764 человека в мире за сутки умерли от коронавируса. По этому показателю Украина на 18 месте в мире и на четвертом - в Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним: 17 сентября в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 - выздоровели.