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Украина — 17-я в мире по распространенности COVID-19

Воскресенье, 19 сентября 2021, 05:21

За сутки 17 сентября в мире обнаружили 416 784 новых больных коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 64 559 случаев, в Индии - 31 121, в Великобритании - 30 144.

Кроме того, в Турции - 26 161 заражение, на Филиппинах - 23 134.

Украина с 6234 случаями на 17 месте в мире между Израилем и Румынией. В Европе - шестая.

6764 человека в мире за сутки умерли от коронавируса. По этому показателю Украина на 18 месте в мире и на четвертом - в Европе.

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Напомним: 17 сентября в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 - выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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