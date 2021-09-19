Негода вирувала у трьох областях, 32 населені пункти – без електрики
Неділя, 19 вересня 2021, 10:06
Через складні погодні умови три десятки населених пунктів у трьох областях були знеструмлені.
Джерело: ДСНС
Деталі: Повідомляється, що станом на 7 годину ранку 19 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП і через це було знеструмлено 32 населені пункти.
Негода залишила без світла жителів 18 населених пунктів на Сумщині, 8 на Миколаївщині та -6 – на Чернігівщині.
Аби відновити електропостачання, працюють бригади обленерго.
Нагадаємо:
- В Україні 19 вересня місцями пройдуть незначні дощі.