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Непогода бушевала в трех областях, 32 населенных пункта – без электрики

Воскресенье, 19 сентября 2021, 10:06
Непогода бушевала в трех областях, 32 населенных пункта – без электрики

Из-за сложных погодных условий три десятка населенных пунктов в трех областях были обесточены.

Источник: ГСЧС

Детали: Сообщается, что по состоянию на 7 утра 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) сработали системы автоматической защиты ЛЭП и поэтому были обесточены 32 населенных пункта.

Непогода оставила без света жителей 18 населенных пунктов на Сумщине, 8 – на Николаевщине и 6 - на Черниговщине.

Чтобы восстановить электроснабжение, работают бригады облэнерго.

Напомним:

  • В Украине 19 сентября местами пройдут незначительные дожди.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаГСЧС
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