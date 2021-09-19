Непогода бушевала в трех областях, 32 населенных пункта – без электрики
Воскресенье, 19 сентября 2021, 10:06
Из-за сложных погодных условий три десятка населенных пунктов в трех областях были обесточены.
Источник: ГСЧС
Детали: Сообщается, что по состоянию на 7 утра 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) сработали системы автоматической защиты ЛЭП и поэтому были обесточены 32 населенных пункта.
Непогода оставила без света жителей 18 населенных пунктов на Сумщине, 8 – на Николаевщине и 6 - на Черниговщине.
Чтобы восстановить электроснабжение, работают бригады облэнерго.
Напомним:
- В Украине 19 сентября местами пройдут незначительные дожди.