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У центрі Києва для проведення Маршу рівності перекрили центральні вулиці

Неділя, 19 вересня 2021, 11:14

В неділю, 19 вересня, у столиці перекрили рух автотранспорту у зв'язку з проведенням Маршу рівності.

Джерело: Укрінформ, трансляція Української правди

Деталі: 19 вересня у Києві проходить Марш рівності 2021 від громадської організації КиївПрайд – традиційна правозахисна хода за права людини для ЛГБТ+ спільноти.

У поліції Києва заявили, що готові до належного забезпечення правопорядку під час заходу. Силовики у перекрила рух на Володимирській вулиці, бульварі Тараса Шевченка, Терещенківській вулиці, вулиці Льва Толстого та на площі Льва Толстого.

 

Крім цього, обмежено рух на частинах вулиць, прилеглих до маршруту маршу, зачинені на вхід та вихід станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Театральна" (працює, як пересадочний вузол).

 

Учасники ходи збираються біля Національної опери України і неподалік від Золотих воріт.

 
 
 

Також у центрі столиці, біля університету Шевченка, збирається акція противників Маршу рівності.

Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала громадян бути толерантними одне до одного та не допускати дискримінації.

Пряма мова Денісової: "Сьогодні у Києві відбудеться Марш рівності – мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+. Конституція України проголосила усіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Закликаю громадян бути толерантними один до одного та утримуватися від проявів дискримінації.

Звертаюся до столичної влади та правоохоронних органів забезпечити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу та гарантувати безпеку його учасникам.

Шануймо право кожної людини бути собою".

Теми: права людиниЛГБТмітинги
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