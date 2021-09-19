Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В центре Киева для проведения Марша равенства перекрыли центральные улицы

Воскресенье, 19 сентября 2021, 11:14

В воскресенье, 19 сентября, в столице перекрыли движение автотранспорта в связи с проведением Марша равенства.

Источник: Укринформ, трансляция Украинской правды

Детали: 19 сентября в Киеве проходит Марш равенства 2021 от общественной организации КиевПрайд - традиционное правозащитное шествие за права человека для ЛГБТ+ сообщества.

В полиции Киева заявили, что готовы к надлежащему обеспечению правопорядка во время мероприятия.

Силовики в перекрыли движение на Владимирской улице, бульваре Тараса Шевченко, Терещенковской улице, улице Льва Толстого и на площади Льва Толстого.

 

Кроме этого, ограничено движение на частях улиц, прилегающих к маршруту марша, закрыты на вход и выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Театральная" (работает, как пересадочный узел).

 

Участники шествия собираются у Национальной оперы Украины и недалеко от Золотых ворот.

 
 
 

Также в центре столицы, возле университета Шевченко, собирается акция противников Марша равенства.

В то же время уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала граждан быть толерантными друг к другу и не допускать дискриминации.

Прямая речь Денисовой: "Сегодня в Киеве состоится Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ+. Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Призываю граждан быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.

Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам.

Давайте уважать право каждого человека быть собой".

Темы: права человекаЛГБТмитинги
powered by lun.ua
Главное сегодня

Разумков: За "некоторые отставки" в Раде предлагают по "50-100 тысяч"

РФ начала масштабные учения в Черном море

Россия может в любое время перейти к боевым действиям на юге Украины – Наев

фото, видеоВ российском вузе студент устроил стрельбу, 8 погибших. Люди прыгали из окон

Задержали экс-чиновника МВД: организовал теракт и убийство митингующих на Майдане

Главные новости воскресенья и ночи: "КиевПрайд", Aukus

Все новости...
права человека
Оккупанты в Крыму выдвинули новые "обвинения" политзаключенному Ахтемову – адвокат
Количество жалоб на нарушение прав человека в Украине выросло на треть
В сеть могли слить 53 миллиона записей о персональных данных украинцев
Последние новости
13:13
"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов превысил 62 миллиарда
13:12
Глава партии "Слуга народа" об отставках в Кабмине: Еще не конец сентября...
13:10
Минздрав: 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине – невакцинированные
12:47
Рада рассмотрит "деолигархический пакет", а Разумков хочет изменить формат согласительных
12:46
Стефанчук предлагает принять закон, чтобы разрешить проводить Раду онлайн
12:42
Холодно и сыро: арктический воздух напакостит украинцам
12:36
Разумков: За "некоторые отставки" в Раде предлагают по "50-100 тысяч"
12:35
В правительстве назначили гендиректора Офиса по европейской и евроатлантической интеграции
12:11
фотоНа рейсе из Черновцов провалился грунт, "Укрзализныця" изменила маршрут поезда
11:59
Российская агрессия, Крым, COVID: в МИД назвали темы визита Зеленского в США
Все новости...