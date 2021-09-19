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В центре Киева для проведения Марша равенства перекрыли центральные улицы

Воскресенье, 19 сентября 2021, 11:14
В центре Киева для проведения Марша равенства перекрыли центральные улицы

В воскресенье, 19 сентября, в столице перекрыли движение автотранспорта в связи с проведением Марша равенства.

Источник: Укринформ, трансляция Украинской правды

Детали: 19 сентября в Киеве проходит Марш равенства 2021 от общественной организации КиевПрайд - традиционное правозащитное шествие за права человека для ЛГБТ+ сообщества.

В полиции Киева заявили, что готовы к надлежащему обеспечению правопорядка во время мероприятия.

Силовики в перекрыли движение на Владимирской улице, бульваре Тараса Шевченко, Терещенковской улице, улице Льва Толстого и на площади Льва Толстого.

 

Кроме этого, ограничено движение на частях улиц, прилегающих к маршруту марша, закрыты на вход и выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Театральная" (работает, как пересадочный узел).

 

Участники шествия собираются у Национальной оперы Украины и недалеко от Золотых ворот.

 
 
 

Также в центре столицы, возле университета Шевченко, собирается акция противников Марша равенства.

В то же время уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала граждан быть толерантными друг к другу и не допускать дискриминации.

Прямая речь Денисовой: "Сегодня в Киеве состоится Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ+. Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Призываю граждан быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.

Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам.

Давайте уважать право каждого человека быть собой".

"Украинская правда" в Threads

Темы: права человекаЛГБТмитинги
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