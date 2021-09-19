У Києві пройшов Марш рівності

У Києві завершився Марш рівності "КиївПрайд-2021" на підтримку прав людини для ЛГБТ+ спільноти, в ньому взяли участь близько 5 тисяч осіб.

Джерело: трансляція Української правди, Інтерфакс-Україна

Деталі: Хода почалася на вулиці Володимирській, далі продовжилася по бульвару Тараса Шевченка, вулицями Терещенківська та Льва Толстого до площі Льва Толстого, де і завершилася.

Після закінчення заходу всіх учасників маршу організатори просять заховати символіку і направляють в метрополітен, на станцію Льва Толстого. Учасники акції поступово розходяться.

У Марші рівності взяли участь близько 5 тисяч осіб.

На заході були присутні, зокрема, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Інна Совсун, депутат Київради від фракції "Слуга народу" Євгенія Кулеба.

Головним гаслом ходи цього року було: "Пліч-о-пліч на захист рівноправності", а темою "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки".

Під час маршу у парку Шевченка в Києві також зібралося близько сотні противників заходу, зокрема, представники організацій "Традиція і порядок", "Правий сектор", "Християнський фронт" і декількох інших.

Передісторія: 3 вересня організаційний комітет КиївПрайд-2021 оприлюднив маніфест з пропозиціями щодо забезпечення в Україні громадянської рівності для ЛГБТ-спільноти. Серед вимог - прийняти законопроект №5488, який передбачає внесення змін до законодавства щодо боротьби з дискримінацією і порядок відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією і іншими формами нетерпимості.