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У Києві пройшов Марш рівності

Неділя, 19 вересня 2021, 12:41
Фото Дмитра Ларіна, УП

У Києві завершився Марш рівності "КиївПрайд-2021" на підтримку прав людини для ЛГБТ+ спільноти, в ньому взяли участь близько 5 тисяч осіб.

Джерело: трансляція Української правди, Інтерфакс-Україна

Деталі: Хода почалася на вулиці Володимирській, далі продовжилася по бульвару Тараса Шевченка, вулицями Терещенківська та Льва Толстого до площі Льва Толстого, де і завершилася.

 
 

Після закінчення заходу всіх учасників маршу організатори просять заховати символіку і направляють в метрополітен, на станцію Льва Толстого. Учасники акції поступово розходяться.

У Марші рівності взяли участь близько 5 тисяч осіб.

 
 

На заході були присутні, зокрема, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Інна Совсун, депутат Київради від фракції "Слуга народу" Євгенія Кулеба.

Головним гаслом ходи цього року було: "Пліч-о-пліч на захист рівноправності", а темою "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки".

 

Під час маршу у парку Шевченка в Києві також зібралося близько сотні противників заходу, зокрема, представники організацій "Традиція і порядок", "Правий сектор", "Християнський фронт" і декількох інших.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передісторія: 3 вересня організаційний комітет КиївПрайд-2021 оприлюднив маніфест з пропозиціями щодо забезпечення в Україні громадянської рівності для ЛГБТ-спільноти. Серед вимог - прийняти законопроект №5488, який передбачає внесення змін до законодавства щодо боротьби з дискримінацією і порядок відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією і іншими формами нетерпимості.

Теми: права людиниЛГБТмітингиКиїв
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