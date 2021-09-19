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В Киеве прошел Марш равенства

Воскресенье, 19 сентября 2021, 12:41
Фото Дмитрия Ларина, УП

В Киеве завершился Марш равенства "КиевПрайд-2021" в поддержку прав человека для ЛГБТ+ сообщества, в нем приняли участие около 5 тысяч человек.

Источник: трансляция Украинской правды, Интерфакс-Украина

Детали: Шествие началось на улице Владимирской, далее продолжилось по бульвару Тараса Шевченко, по улицам Терещенковской и Льва Толстого к площади Льва Толстого, где и завершилось.

 
 

После окончания мероприятия всех участников марша организаторы просят спрятать символику и направляют в метрополитен, на станцию Льва Толстого. Участники акции постепенно расходятся.

В Марше равенства приняло участие около 5 тысяч человек.

 
 

На мероприятии присутствовали, в частности, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Инна Совсун, депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Евгения Кулеба.

Главным лозунгом шествия в этом году был: "Плечом к плечу на защиту равноправия", а темой "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

 

Во время марша у парка Шевченко в Киеве также собралось около сотни противников мероприятия, в частности, представители организации "Традиция и порядок", "Правый сектор", "Христианский фронт" и нескольких других.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предыстория: 3 сентября организационный комитет КиевПрайд-2021 обнародовали манифест с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ-сообщества. Среди требований – принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект №5488, который предусматривает внесение изменений в законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.

Темы: права человекаЛГБТмитингиКиев
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