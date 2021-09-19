В українській армії вже запровадили більше 300 стандартів НАТО – полковник ЗСУ

У Збройних силах України вже запроваджено 303 нормативних документи Північноатлантичного альянсу.

Джерело: АрміяInform

Деталі: Начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ полковник Андрій Павелко розповів, що впровадження практик, принципів та стандартів НАТО складає значну частку роботи у рамках процесу євроатлантичної інтеграції.

Він також підкреслив, що торік Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunity Partnership – ЕОР) і це відкрило шлях для подальшого поглиблення співробітництва.

Пряма мова: "На сьогодні вже запроваджено 303 нормативних документи НАТО шляхом розроблення 331 національного документа. Запроваджені стандарти НАТО застосовуються у таких галузях, як воєнна політика, безпека та стратегічне планування, операції та бойові дії, розвідка, інформаційні та психологічні операції, зв’язок, розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, стратегічні комунікації та гендерні перспективи.

Найвищим ступенем нашої співпраці з НАТО є участь національного персоналу та контингентів в операціях та місіях з підтримання міжнародного миру та безпеки під проводом Альянсу".

Більше деталей: Наразі Україна робить внесок у миротворчі зусилля Альянсу беручи участь в операції НАТО у Косові, де виконує завдання інженерний підрозділ Збройних сил України чисельністю 40 військовослужбовців.

Нагадаємо:

Рішення червневого саміту НАТО визнає, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу. Рішення закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Знати більше: Членство в Альянсі, війна з Росією та реформи: інтерв’ю з главою місії НАТО в Україні