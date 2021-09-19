В украинской армии уже ввели более 300 стандартов НАТО – полковник ВСУ

В Вооруженных силах Украины уже введены 303 нормативных документа Североатлантического альянса.

Источник: АрмияInform

Детали: Начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко рассказал, что внедрение практик, принципов и стандартов НАТО составляет значительную часть работы в рамках процесса евроатлантической интеграции.

Он также подчеркнул, что в прошлом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunity Partnership - ЭОР) и это открыло путь для дальнейшего углубления сотрудничества.

Прямая речь: "На сегодня уже введено 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы.

Высокой степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО".

Больше деталей: Сейчас Украина вносит вклад в миротворческие усилия Альянса участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных сил Украины численностью 40 военнослужащих.

Напомним:

Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Знать больше: Членство в Альянсе, война с Россией и реформы: интервью с главой миссии НАТО в Украине