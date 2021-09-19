Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Швейцарії закінчуються чіпси через коронавірус і поганий врожай

Неділя, 19 вересня 2021, 14:36

Через постійні дощі в 2021 році і загалом погану погоду в Швейцарії низький урожай картоплі, що призвело до браку чіпсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У поєднанні з 30-процентним збільшенням попиту через те, що люди більше сидять вдома і їдять чіпси, а не ходять в ресторани, у Швейцарії вимальовується брак цього продукту.

Виробникам не вистачає картоплі, і їм потрібно буде імпортувати не менше 20 000 тонн з-за кордону.

Компанії з виробництва чіпсів заявляють, що на даному етапі неможливо визначити, наскільки серйозним буде дефіцит, наслідки будуть зрозумілі в грудні.

"Точні масштаби нестачі можуть бути визначені кількісно тільки на початку грудня, коли урожай буде на складах", - сказала представник однієї з компаній.

Складні правила ввезення до Швейцарії, спрямовані на захист місцевих фермерів, трохи ускладнили імпорт, оскільки було потрібно спеціальний дозвіл Федерального управління сільського господарства.

Нагадаємо, мандрівники, які в'їжджають до Швейцарії і не були вакциновані проти COVID-19 або не перехворіли на вірус, повинні будуть надати негативний результат тесту з 20 вересня.

Теми: курйозШвейцарія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Разумков: За "деякі відставки" в Раді пропонують по "50-100 тисяч"

РФ почала масштабні навчання в Чорному морі

Росія може будь-коли перейти до бойових дій на Півдні України – Наєв

фото, відеоУ російському "виші" студент влаштував стрілянину, 8 загиблих. Люди стрибали з вікон

Затримали експосадовця МВС: організував теракт і вбивство мітингарів на Майдані

Головні новини неділі і ночі: "КиївПрайд", Aukus

Усі новини...
курйоз
У садовому кооперативі під Львовом облаштували підпільне кладовище
До берега Японії приплив чоловік з Росії і попросив притулку
На азовському курорті з озера витягли крокодила
Останні новини
13:13
"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик перевищив 62 мільярди
13:12
Голова партії "Слуга народу" про відставки в уряді: Ще не кінець вересня...
13:10
МОЗ: 98% госпіталізованих з COVID-19 в Україні – невакциновані
12:47
Рада розгляне "деолігархічний пакет", а Разумков хоче змінити формат погоджувальних
12:46
Стефанчук пропонує ухвалити закон, щоб проводити Раду онлайн
12:42
Холодно й сиро: арктичне повітря накапостить українцям
12:36
Разумков: За "деякі відставки" в Раді пропонують по "50-100 тисяч"
12:35
В уряді призначили гендиректорку Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції
12:11
фотоНа рейсі з Чернівців провалився ґрунт, "Укрзалізниця" змінила маршрут потягу
11:59
Російська агресія, Крим, COVID: у МЗС назвали теми візиту Зеленського до США
Усі новини...