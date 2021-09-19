У Швейцарії закінчуються чіпси через коронавірус і поганий врожай

Через постійні дощі в 2021 році і загалом погану погоду в Швейцарії низький урожай картоплі, що призвело до браку чіпсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У поєднанні з 30-процентним збільшенням попиту через те, що люди більше сидять вдома і їдять чіпси, а не ходять в ресторани, у Швейцарії вимальовується брак цього продукту.

Виробникам не вистачає картоплі, і їм потрібно буде імпортувати не менше 20 000 тонн з-за кордону.

Компанії з виробництва чіпсів заявляють, що на даному етапі неможливо визначити, наскільки серйозним буде дефіцит, наслідки будуть зрозумілі в грудні.

"Точні масштаби нестачі можуть бути визначені кількісно тільки на початку грудня, коли урожай буде на складах", - сказала представник однієї з компаній.

Складні правила ввезення до Швейцарії, спрямовані на захист місцевих фермерів, трохи ускладнили імпорт, оскільки було потрібно спеціальний дозвіл Федерального управління сільського господарства.

Нагадаємо, мандрівники, які в'їжджають до Швейцарії і не були вакциновані проти COVID-19 або не перехворіли на вірус, повинні будуть надати негативний результат тесту з 20 вересня.