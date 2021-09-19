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В Швейцарии заканчиваются чипсы из-за коронавируса и плохого урожая

Воскресенье, 19 сентября 2021, 14:36
В Швейцарии заканчиваются чипсы из-за коронавируса и плохого урожая

Из-за постоянных дождей в 2021 году и общей плохой погоды в Швейцарии низкий урожай картофеля, что привело к нехватке чипсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В сочетании с 30-процентным увеличением спроса из-за того, что люди больше сидят дома и едят чипсы, а не ходят в рестораны, в Швейцарии вырисовывается нехватка чипсов.

Производителям не хватает картофеля, и им нужно будет импортировать не менее 20 000 тонн из-за границы.

Компании по производству чипсов заявляют, что на данном этапе невозможно определить, насколько серьезным будет дефицит, последствия будут понятны в декабре.

"Точные масштабы нехватки могут быть определены количественно только в начале декабря, когда урожай будет на складах", - сказала представитель одной из компаний.

Сложные правила ввоза в Швейцарию, направленные на защиту местных фермеров, немного затруднили импорт, поскольку требовалось специальное разрешение Федерального управления сельского хозяйства.

Напомним, въезжающие в Швейцарию путешественники, которые не были вакцинированы против COVID-19 или не переболели вирусом, должны будут предоставить отрицательный результат теста с понедельника.

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Темы: курьезШвейцария
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