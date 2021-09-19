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Ворог обстріляв позиції ЗСУ із забороненої "Мінськом" зброї – ООС

Неділя, 19 вересня 2021, 17:50
Ворог обстріляв позиції ЗСУ із забороненої Мінськом зброї – ООС

З початку доби російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, біля Майорська російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, біля Луганського ворог вів прицільний вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Новозванівки противник двічі здійснив обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів та із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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