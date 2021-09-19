Враг обстрелял позиции ВСУ с запрещенного "Минском" оружия – ООС
Воскресенье, 19 сентября 2021, 17:50
С начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
Источник: штаб ООС
Детали: Так, у Майорска российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, у Луганского враг вел прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Новозвановки противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников с станковых противотанковых гранатометов и из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Украинская правда