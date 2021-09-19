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Вибори до Думи: путінська партія перемагає, комуністи другі

Неділя, 19 вересня 2021, 22:06
Фото: Ведомости

За інформацією екзит-полу, партія "Єдина Росія" набирає понад 45% голосів на виборах до Державної думи, комуністи – понад 20%.

Джерело: РБК

Деталі: Окрім "єдиноросів" та комуністів до Думи можуть потрапити ЛДПР (лідер Володимир Жириновський) – 8,7% голосів та "Справедлива Росія" із 7,9%. 

Інші партії, за даними екзитполу компанії ІНСОМАР, до Думи не потрапляють. 

Водночас наразі вже обробили 9% протоколів. Центральна виборча комісія надає офіційні результати після їх підрахунку. Так, партія Путіна "Єдина Росія" отримала 38,5%, комуністи – 25,1%, ЛДПР – 9,6%, "Нові люди" – 7,8% та "Справедлива Росія" - 6,6%. 

Довідково: Вибори до Державної Думи Росії тривали три дні. Проголосувати можна було як на виборчій дільниці, так і онлайн. Водночас, опозиційних кандидатів не допустили до участі за допомогою різних способів: деякі організації визнали екстремістськими, когось кинули за грати або просто відмовили в реєстрації кандидатів.  

Окрім цього, у виборах змогли взяти участь українські громадяни з окупованих територій, які отримали російські паспорти. В Москві повідомили, що близько 150 тисяч мешканців Донбасу взяли участь у "виборах". 

Також ЗМІ повідомляли про масові порушення під час голосування. Йдеться про вкиди бюлетенів, фальсифікації, недопуск спостерігачів та кандидатів на дільниці. Офіційно ЦВК заявляє, що зафіксовані лише поодинокі порушення.

Теми: Росіявибори
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