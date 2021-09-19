Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори до Думи: путінська партія перемагає, комуністи другі

Неділя, 19 вересня 2021, 22:06
Вибори до Думи: путінська партія перемагає, комуністи другі
Фото: Ведомости

За інформацією екзит-полу, партія "Єдина Росія" набирає понад 45% голосів на виборах до Державної думи, комуністи – понад 20%.

Джерело: РБК

Деталі: Окрім "єдиноросів" та комуністів до Думи можуть потрапити ЛДПР (лідер Володимир Жириновський) – 8,7% голосів та "Справедлива Росія" із 7,9%. 

Інші партії, за даними екзитполу компанії ІНСОМАР, до Думи не потрапляють. 

Водночас наразі вже обробили 9% протоколів. Центральна виборча комісія надає офіційні результати після їх підрахунку. Так, партія Путіна "Єдина Росія" отримала 38,5%, комуністи – 25,1%, ЛДПР – 9,6%, "Нові люди" – 7,8% та "Справедлива Росія" - 6,6%. 

Довідково: Вибори до Державної Думи Росії тривали три дні. Проголосувати можна було як на виборчій дільниці, так і онлайн. Водночас, опозиційних кандидатів не допустили до участі за допомогою різних способів: деякі організації визнали екстремістськими, когось кинули за грати або просто відмовили в реєстрації кандидатів.  

Окрім цього, у виборах змогли взяти участь українські громадяни з окупованих територій, які отримали російські паспорти. В Москві повідомили, що близько 150 тисяч мешканців Донбасу взяли участь у "виборах". 

Також ЗМІ повідомляли про масові порушення під час голосування. Йдеться про вкиди бюлетенів, фальсифікації, недопуск спостерігачів та кандидатів на дільниці. Офіційно ЦВК заявляє, що зафіксовані лише поодинокі порушення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
Росія
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: