Выборы в Думу: путинская партия побеждает, коммунисты вторые

По информации экзит-пола, партия "Единая Россия" набирает более 45% голосов на выборах в Государственную думу, коммунисты – более 20%.

Источник: РБК

Детали: Кроме "единороссов" и коммунистов в Думу могут попасть ЛДПР (лидер Владимир Жириновский) – 8,7% голосов и "Справедливая Россия" с 7,9%.

Другие партии, по данным экзит-пола компании ИНСОМАР, в Думу не попадают.

В то же время сейчас уже обработали 9% протоколов. Центральная избирательная комиссия предоставляет официальные результаты после их подсчета. Так, партия Путина "Единая Россия" получила 38,5%, коммунисты – 25,1%, ЛДПР – 9,6%, "Новые люди" – 7,8% и "Справедливая Россия" – 6,6%.

Справка: Выборы в Государственную Думу России продолжались три дня. Проголосовать можно было как на избирательном участке, так и онлайн. В то же время, оппозиционных кандидатов не допустили к участию с помощью различных способов: некоторые организации признали экстремистскими, кого-то бросили за решетку или просто отказали в регистрации кандидатов.

Кроме этого, в выборах смогли принять участие украинские граждане с оккупированных территорий, получивших российские паспорта. В Москве сообщили, что около 150 тысяч жителей Донбасса приняли участие в "выборах".

Также СМИ сообщали о массовых нарушениях во время голосования. Речь идет о вбросе бюллетеней, фальсификациях, недопуске наблюдателей и кандидатов на участке. Официально ЦИК заявляет, что зафиксированы лишь единичные нарушения.