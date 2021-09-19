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У Росії порахували, скільки мешканців ОРДЛО проголосували на виборах до Думи

Неділя, 19 вересня 2021, 19:15

За інформацією російської влади, на виборах до Держдуми РФ проголосували близько 150 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, яким Москва масово роздавала паспорти. 

Джерело: голова комісії з міжнародного співробітництва Ради з прав людини РФ Кирило Вишинський під час брифінгу, цитує росЗМІ "ТАСС

Пряма мова: "Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно в силу того, що якась частина людей, що живуть в ДНР і ЛНР і отримали паспорти РФ раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів. але ось по тій інформації, яку надає ЦВК, її можна отримати емпіричним шляхом... на 15:45 проголосувало більше 150 тисяч чоловік. Повторюся, ця цифра дуже приблизна, показує, як дистанційно голосував Донбас".

Деталі: За словами представника країни-агресора, "голосування" мешканців Донбасу стало "найбільш масштабним за кордоном". Він додав, що більше 650 тисяч жителів Донецької та Луганської областей вже отримали російські паспорти. 

Вишинський також розповів, що потік охочих проголосувати з Донбасу "величезний" та вже було здійснено 1,4 тисячі ртранспортних ейсів за три дні виборів. 

Що передувало: Невідомі опублікували відео, в якому з акаунтів мешканців так званої "ЛНР" онлайн голосують за партію влади на виборах в Росії. 

Нагадаємо:

  • У райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО, не пустили спостерігачів.
  • Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії. 
  • Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – їм погрожують штрафами та звільненнями.
  • У Ростовській області громадянам України, яких звезли із псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", видали паспорти РФ прямо перед голосуванням на російських виборах.

Теми: ОРДЛОвибориРосія
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