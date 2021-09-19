У Росії порахували, скільки мешканців ОРДЛО проголосували на виборах до Думи
За інформацією російської влади, на виборах до Держдуми РФ проголосували близько 150 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, яким Москва масово роздавала паспорти.
Джерело: голова комісії з міжнародного співробітництва Ради з прав людини РФ Кирило Вишинський під час брифінгу, цитує росЗМІ "ТАСС"
Пряма мова: "Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно в силу того, що якась частина людей, що живуть в ДНР і ЛНР і отримали паспорти РФ раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів. але ось по тій інформації, яку надає ЦВК, її можна отримати емпіричним шляхом... на 15:45 проголосувало більше 150 тисяч чоловік. Повторюся, ця цифра дуже приблизна, показує, як дистанційно голосував Донбас".
Деталі: За словами представника країни-агресора, "голосування" мешканців Донбасу стало "найбільш масштабним за кордоном". Він додав, що більше 650 тисяч жителів Донецької та Луганської областей вже отримали російські паспорти.
Вишинський також розповів, що потік охочих проголосувати з Донбасу "величезний" та вже було здійснено 1,4 тисячі ртранспортних ейсів за три дні виборів.
Що передувало: Невідомі опублікували відео, в якому з акаунтів мешканців так званої "ЛНР" онлайн голосують за партію влади на виборах в Росії.
Нагадаємо:
- У райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО, не пустили спостерігачів.
- Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії.
- Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – їм погрожують штрафами та звільненнями.
- У Ростовській області громадянам України, яких звезли із псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", видали паспорти РФ прямо перед голосуванням на російських виборах.