В Україні 2 477 нових випадків COVID, зростає захворюваність серед дітей

1 вересня в Україні зафіксували 2 477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 44 летальних випадки, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 787 осіб, одужали 889 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цю середу зареєстрували у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

Серед нових хворих 179 дітей і 36 медпрацівників. Захворюваність серед дітей зросла в порівнянні з попереднім днями: за 31 серпня коронавірус виявили у 153 дітей, 30 серпня у 75 дітей, 29 серпня у 55 дітей, тиждень тому – у 104 дітей, два тижні тому – в 90 дітей.

За останню добу протестовано: методом ПЛР – 23 522 особи, методом ІФА – 7 954 особи, експрес-тестами – 22 239 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 290 848 осіб, з них одужали 2 209 754 особи, померли від ускладнень 53 877 осіб.

Динаміка епідемії COVID в Україні pravda.com.ua

ПЛР-тестувань за півтора роки проведено понад 12 млн (12 031 985).

Нагадаємо: 1 вересня почалося навчання у школах України. Перед початком навчального року повністю вакцинувалися проти COVID-19 лише 29% колективів українських шкіл, ще 23% отримали перше з двох необхідних для імунізації щеплень. Дітей поки не вакцинують.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП