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80 тисяч українців отримали друге COVID-щеплення у перший день осені

Четвер, 2 вересня 2021, 08:50
Перша й друга доза вакцини, УП

1 вересня в україні 119 022 людини щепили проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 38 353 людини, другу дозу – 80 669 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: У перший день осені для імунізації населення працювали 906 мобільних бригад, 2 827 пунктів щеплення, 330 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу SARS CoV 2 щеплено 5 452 125 людей, із них одну дозу вакцини отримали 5 452 123 людини, повністю імунізовані, отримавши обидві доза, – 3 906 070 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 9 358 193 щеплення.

 

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

Нагадаємо: У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

28 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили через значну кількість святкувань в Україні.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗ


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