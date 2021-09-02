Заступник голови Харківської облради, якого підозрюють у хабарництві, пішов у декрет

Заступник голови Харківської обласної ради Андрій Малиш, що є підозрюваним у справі про отримання хабара, пішов у декретну відпустку.

Джерело: голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Зараз немає Малиша, він у декретній відпустці, ми (голова та три інші заступники - ред.) справляємося".

"Це (відпустка - ред.) буде 2 тижні чи 3 роки – невідомо".

Деталі: Голова облради також заявила, що її викликали на допит у справі, де фігурує Малиш.

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