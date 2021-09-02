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Заступник голови Харківської облради, якого підозрюють у хабарництві, пішов у декрет

Четвер, 2 вересня 2021, 17:12

Заступник голови Харківської обласної ради Андрій Малиш, що є підозрюваним у справі про отримання хабара, пішов у декретну відпустку.

Джерело: голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Зараз немає Малиша, він у декретній відпустці, ми (голова та три інші заступники - ред.) справляємося".

"Це (відпустка - ред.) буде 2 тижні чи 3 роки – невідомо".

Деталі: Голова облради також заявила, що її викликали на допит у справі, де фігурує Малиш.

Передісторія:

  • У липні НАБУ та САП викрили заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша та його спільника-адвоката Руслана Танабаша на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 50 тис. гривень. За версією слідства, за ці гроші вони обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.
  • Пізніше стало відомо, що голова Харківської обласної ради Артур Товмасян фігурує у справі про вимагання хабаря з директора обласного комунального підприємства за перепризначення на посаду.
  • 24 липня суд арештував на 2 місяці з можливістю внесення 4,75 мільйона гривень застави спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради.
  • 29 липня за Малиша внесли заставу.

Теми: Харківхабар


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