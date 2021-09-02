Заступник голови Харківської облради, якого підозрюють у хабарництві, пішов у декрет
Четвер, 2 вересня 2021, 17:12
Заступник голови Харківської обласної ради Андрій Малиш, що є підозрюваним у справі про отримання хабара, пішов у декретну відпустку.
Джерело: голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко, яку цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Зараз немає Малиша, він у декретній відпустці, ми (голова та три інші заступники - ред.) справляємося".
"Це (відпустка - ред.) буде 2 тижні чи 3 роки – невідомо".
Деталі: Голова облради також заявила, що її викликали на допит у справі, де фігурує Малиш.
Передісторія:
- У липні НАБУ та САП викрили заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша та його спільника-адвоката Руслана Танабаша на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 50 тис. гривень. За версією слідства, за ці гроші вони обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.
- Пізніше стало відомо, що голова Харківської обласної ради Артур Товмасян фігурує у справі про вимагання хабаря з директора обласного комунального підприємства за перепризначення на посаду.
- 24 липня суд арештував на 2 місяці з можливістю внесення 4,75 мільйона гривень застави спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради.
- 29 липня за Малиша внесли заставу.