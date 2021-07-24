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Мільйонний хабар: заступнику голови Харківської облради призначили заставу

Субота, 24 липня 2021, 18:40
фото САП

Спійманому на хабарі заступнику голови Харківської облради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

Джерело: САП

Деталі: Запобіжний захід підозрюваному обрав 24 липня Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП.

За рішенням слідчого судді, який задовольнив клопотання прокурора, до посадовця застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 вересня 2021 року з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Що передувало: 22 липня НАБУ та САП викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за не звільнення його із займаної посади.

Згідно з даними джерел УП в правоохоронних органах, на хабарі впіймали Андрія Малиша.

У справі також фігурує обраний від "Слуги народу" голова Харківської обласної ради Артур Товмасян.

Українська правда
Теми: Харківська областьхабар


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