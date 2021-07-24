Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мільйонний хабар: заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід

Субота, 24 липня 2021, 18:40
Мільйонний хабар: заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід
фото САП

Спійманому на хабарі заступнику голови Харківської облради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

Джерело: САП

Деталі: Запобіжний захід підозрюваному обрав 24 липня Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП.

За рішенням слідчого судді, який задовольнив клопотання прокурора, до посадовця застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 вересня 2021 року з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Що передувало: 22 липня НАБУ та САП викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за не звільнення його із займаної посади.

Згідно з даними джерел УП в правоохоронних органах, на хабарі впіймали Андрія Малиша.

У справі також фігурує обраний від "Слуги народу" голова Харківської обласної ради Артур Товмасян.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Харківська область
Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи
Ворог артилерією знищив вокзал на Харківщині
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: