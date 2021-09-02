Денисовій поскаржились на порушення прав заарештованого генерала Павловського

Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денисовій повідомили про начебто порушення прав заарештованого генерала Ігоря Павловського, якого підозрюють у організації постачання неякісних катерів для армії від підприємства "Кузня на Рибальському".

Джерело: "Європейська солідарність"

Деталі: Звернення до омбудсмана направили нардепки від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко та Іванна Климпуш-Цинцадзе разом із дружиною генерала Ольгою Павловською.

За їх словами, до заарештованого генерала тільки вчора допустили лікарів, хоча він начебто має проблеми із здоров’ям.

Окрім того, адвокати генерала направили відповідне подання до Європейського суду з прав людини.

Ірина Геращенко також повідомила, що до Уповноваженої спрямували депутатський запит щодо порушення права на захист здоров’я, надання медичної допомоги, психологічний тиск і по суті психологічні тортури. Вона також каже, що порушується право на апеляцію в суді Павловського та Валерія Шандри.

За словами дружини генерала – Ольги, після численних звернень до слідства, Уповноваженої з прав людини і суспільного розголосу до її чоловіка 1 вересня врешті решт допустили лікарів.

Від Денисової хочуть, щоб вона втрутилась в ситуацію з наданням медичної допомоги та взяли під контроль начебто незаконні дії щодо продовження перебування під вартою генерала.

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