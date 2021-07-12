Справа катерів від "Кузні на Рибальському": генерала Павловського арештували
Печерський суд Києва обрав ексзаступнику міністра оборони, бойовому генералу Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з альтернативою застави у майже 500 мільйонів гривень.
Джерело: BBC news Україна, Державне бюро розслідувань
Дослівно ДБР: "12 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши колишньому заступнику міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень".
Деталі:У ДБР додали, що Печерський суд обрав запобіжний захід вже 4-му підозрюваному у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки.
Павловський сказав журналістам, що таких коштів у нього немає, а рішення суду він оскаржуватиме.
Передісторія:
- Запобіжний захід Павловському обирали весь минулий тиждень, і кожен день засідання переносили.
- Генерал Павловський був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року, очолював Сектор М.
- У 2015-2019 роках був заступником міністра оборони за президентства Петра Порошенка.
- Державне бюро розслідувань підозрює Павловського, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках неякісних військових катерів. Зазначалося, що у підсумку такі дії фігурантів завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.