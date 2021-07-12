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Справа катерів від "Кузні на Рибальському": генерала Павловського арештували

Понеділок, 12 липня 2021, 14:39
Справа катерів від Кузні на Рибальському: генерала Павловського арештували
Фото з сайту Міноборони

Печерський суд Києва обрав ексзаступнику міністра оборони, бойовому генералу Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з альтернативою застави у майже 500 мільйонів гривень.

Джерело: BBC news УкраїнаДержавне бюро розслідувань   

Дослівно ДБР: "12 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши колишньому заступнику міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень".

Деталі:У ДБР додали, що Печерський суд обрав запобіжний захід вже 4-му підозрюваному у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки.

Павловський сказав журналістам, що таких коштів у нього немає, а рішення суду він оскаржуватиме.

Передісторія:

  • Запобіжний захід Павловському обирали весь минулий тиждень, і кожен день засідання переносили.
  • Генерал Павловський був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року, очолював Сектор М.
  • У 2015-2019 роках був заступником міністра оборони за президентства Петра Порошенка.
  • Державне бюро розслідувань підозрює Павловського, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках неякісних військових катерів. Зазначалося, що у підсумку такі дії фігурантів завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДБРсудармія
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