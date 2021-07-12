Справа катерів від "Кузні на Рибальському": генерала Павловського арештували

Печерський суд Києва обрав ексзаступнику міністра оборони, бойовому генералу Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з альтернативою застави у майже 500 мільйонів гривень.

Джерело: BBC news Україна, Державне бюро розслідувань

Дослівно ДБР: "12 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши колишньому заступнику міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень".

Деталі:У ДБР додали, що Печерський суд обрав запобіжний захід вже 4-му підозрюваному у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки.

Павловський сказав журналістам, що таких коштів у нього немає, а рішення суду він оскаржуватиме.

Передісторія: