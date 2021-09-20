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Медведєв не прийшов у штаб своєї партії через невідому хворобу, Лавров і Шойгу — теж не прийшли

Понеділок, 20 вересня 2021, 00:24
Медведєв не прийшов у штаб своєї партії через невідому хворобу, Лавров і Шойгу — теж не прийшли

Голова партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв не приїхав в громадський штаб партії після виборів через хворобу, з невідомих причин до штабу також не прийшли глава російського Міноборони Сергій Шойгу і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Джерело: секретар Генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, якого цитує російський "Інтерфакс", "Медуза"

Деталі: Турчак не повідомив, що стало причиною нездужання Медведєва, але сказав, що у нього сильний кашель.

Нагадаємо: Тиждень тому президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію. Путін був у контакті з кількома хворими.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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