Медведєв не прийшов у штаб своєї партії через невідому хворобу, Лавров і Шойгу — теж не прийшли

Голова партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв не приїхав в громадський штаб партії після виборів через хворобу, з невідомих причин до штабу також не прийшли глава російського Міноборони Сергій Шойгу і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Джерело: секретар Генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, якого цитує російський "Інтерфакс", "Медуза"

Деталі: Турчак не повідомив, що стало причиною нездужання Медведєва, але сказав, що у нього сильний кашель.

Нагадаємо: Тиждень тому президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію. Путін був у контакті з кількома хворими.