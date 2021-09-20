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Медведев не пришел в штаб своей партии из-за неизвестной болезни, Лавров и Шойгу — тоже не пришли

Понедельник, 20 сентября 2021, 00:24
Медведев не пришел в штаб своей партии из-за неизвестной болезни, Лавров и Шойгу — тоже не пришли

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не приехал в общественный штаб партии после выборов из-за болезни, по неизвестным причинам в штаб также не пришли глава российского Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Источник: секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, которого цитирует российский "Интерфакс", "Медуза"

Детали: Турчак не сообщил, что стало причиной недомогания Медведева, но сказал, что у него сильный кашель.

Напомним: Неделю назад президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию. Путин был в контакте с несколькими больными.

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Темы: Росcия
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