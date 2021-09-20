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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за серію вибухів в Афганістані

Понеділок, 20 вересня 2021, 02:23

Терористи "Ісламської держави" в провінції Хорасан, також відомі як ISKP, взяли на себе відповідальність за серію вибухів в місті Джелалабад на сході Афганістану та в столиці Кабулі.

Джерело: Reuters з посиланням на агентство Amaaq, Al Jazeera

Деталі: Група бойовиків, маючи на увазі вибухи в суботу та неділю, заявила, що "понад 35 членів "Талібану" були вбиті або поранені в результаті серії вибухів".

Таліби не дали жодних коментарів з приводу числа загиблих.

Передісторія:

  • Як повідомлялося, щонайменше дві людини були вбиті і до 20 поранені в результаті трьох вибухів в Джелалабаді. Водночас, джерела повідомили Reuters, що були вбиті принаймні три людини.
  • Джерела талібів повідомили Al Jazeera, що загалом в серії вибухів в Джелалабаді та Кабулі були вбиті щонайменше семеро людей і близько 30 – поранені.

Теми: Афганістанвибухтероризм
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