Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за серію вибухів в Афганістані

Понеділок, 20 вересня 2021, 02:23
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за серію вибухів в Афганістані

Терористи "Ісламської держави" в провінції Хорасан, також відомі як ISKP, взяли на себе відповідальність за серію вибухів в місті Джелалабад на сході Афганістану та в столиці Кабулі.

Джерело: Reuters з посиланням на агентство Amaaq, Al Jazeera

Деталі: Група бойовиків, маючи на увазі вибухи в суботу та неділю, заявила, що "понад 35 членів "Талібану" були вбиті або поранені в результаті серії вибухів".

Таліби не дали жодних коментарів з приводу числа загиблих.

Передісторія:

  • Як повідомлялося, щонайменше дві людини були вбиті і до 20 поранені в результаті трьох вибухів в Джелалабаді. Водночас, джерела повідомили Reuters, що були вбиті принаймні три людини.
  • Джерела талібів повідомили Al Jazeera, що загалом в серії вибухів в Джелалабаді та Кабулі були вбиті щонайменше семеро людей і близько 30 – поранені.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанвибухтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
Усі новини...
Реклама: