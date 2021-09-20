ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию взрывов в Афганистане

Террористы "Исламского государства" в провинции Хорасан, также известные как ISKP, взяли на себя ответственность за серию взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана и в столице Кабуле.

Источник: Reuters со ссылкой на агентство Amaaq, Al Jazeera

Детали: Группа боевиков, имея в виду взрывы в субботу и воскресенье, заявила, что "более 35 членов "Талибана" были убиты или ранены в результате серии взрывов".

Талибы не дали никаких комментариев по поводу числа погибших.

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