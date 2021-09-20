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ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию взрывов в Афганистане

Понедельник, 20 сентября 2021, 02:23

Террористы "Исламского государства" в провинции Хорасан, также известные как ISKP, взяли на себя ответственность за серию взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана и в столице Кабуле.

Источник: Reuters со ссылкой на агентство Amaaq, Al Jazeera

Детали: Группа боевиков, имея в виду взрывы в субботу и воскресенье, заявила, что "более 35 членов боевиков "Талибана" были убиты или ранены в результате серии взрывов".

Талибы не дали никаких комментариев по поводу числа погибших.

Предыстория:

  • Как сообщалось, по меньшей мере два человека были убиты и до 20 ранены в результате трех взрывов в Джелалабаде. В то же время, источники сообщили Reuters, что были убиты по крайней мере три человека.
  • Источники талибов сообщили Al Jazeera, что всего в серии взрывов в Джелалабаде и Кабуле были убиты по меньшей мере семь человек и около 30 - ранены.

Темы: Афганистанвзрывтерроризм
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