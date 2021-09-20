ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию взрывов в Афганистане
Понедельник, 20 сентября 2021, 02:23
Террористы "Исламского государства" в провинции Хорасан, также известные как ISKP, взяли на себя ответственность за серию взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана и в столице Кабуле.
Источник: Reuters со ссылкой на агентство Amaaq, Al Jazeera
Детали: Группа боевиков, имея в виду взрывы в субботу и воскресенье, заявила, что "более 35 членов "Талибана" были убиты или ранены в результате серии взрывов".
Талибы не дали никаких комментариев по поводу числа погибших.
Предыстория:
- Как сообщалось, по меньшей мере два человека были убиты и до 20 ранены в результате трех взрывов в Джелалабаде. В то же время, источники сообщили Reuters, что были убиты по крайней мере три человека.
- Источники талибов сообщили Al Jazeera, что всего в серии взрывов в Джелалабаде и Кабуле были убиты по меньшей мере семь человек и около 30 - ранены.