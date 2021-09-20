Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию взрывов в Афганистане

Понедельник, 20 сентября 2021, 02:23
ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию взрывов в Афганистане

Террористы "Исламского государства" в провинции Хорасан, также известные как ISKP, взяли на себя ответственность за серию взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана и в столице Кабуле.

Источник: Reuters со ссылкой на агентство Amaaq, Al Jazeera

Детали: Группа боевиков, имея в виду взрывы в субботу и воскресенье, заявила, что "более 35 членов "Талибана" были убиты или ранены в результате серии взрывов".

Талибы не дали никаких комментариев по поводу числа погибших.

Предыстория:

  • Как сообщалось, по меньшей мере два человека были убиты и до 20 ранены в результате трех взрывов в Джелалабаде. В то же время, источники сообщили Reuters, что были убиты по крайней мере три человека.
  • Источники талибов сообщили Al Jazeera, что всего в серии взрывов в Джелалабаде и Кабуле были убиты по меньшей мере семь человек и около 30 - ранены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистанвзрывтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: