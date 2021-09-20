ЗМІ: Франція скасувала зустріч з Британією через конфлікт щодо Aukus
Саміт міністрів оборони Франції і Великобританії, який мав відбутися на цьому тижні, був скасований на тлі конфлікту, пов’язаного з заснуванням союзу США-Австралія-Британія Aukus.
Джерело: The Guardian, джерела Reuters
Деталі: Як пише The Guardian, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес і його колега Флоренс Парлі мали провести двосторонню зустріч в Лондоні.
Співголова Пітер Рикеттс, колишній радник з національної безпеки Великобританії, підтвердив, що зустріч "перенесено на пізніший термін".
Джерела Reuters підтвердили опубліковане Guardian повідомлення про скасування зустрічі.
Як зазначається, скасування саміту з оборони засвідчує, що для Великобританії у зв’язку з Aukus також будуть наслідки - раніше Франція відкликала своїх послів в США і Австралії.
Передісторія:
- США, Великобританія і Австралія створюють тристороннє партнерство в сфері безпеки, спрямоване на протистояння Китаю – Aukus. В рамках Aukus Австралії буде надана технологія для будівництва атомних підводних човнів.
- Створення Aukus розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри.
- Франція була проінформована всього за кілька годин до публічного оголошення про створення Aukus.