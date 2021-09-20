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ЗМІ: Франція скасувала зустріч з Британією через конфлікт щодо Aukus

Понеділок, 20 вересня 2021, 03:20

Саміт міністрів оборони Франції і Великобританії, який мав відбутися на цьому тижні, був скасований на тлі конфлікту, пов’язаного з заснуванням союзу США-Австралія-Британія Aukus.

Джерело: The Guardian, джерела Reuters

Деталі: Як пише The Guardian, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес і його колега Флоренс Парлі мали провести двосторонню зустріч в Лондоні.

Співголова Пітер Рикеттс, колишній радник з національної безпеки Великобританії, підтвердив, що зустріч "перенесено на пізніший термін".

Джерела Reuters підтвердили опубліковане Guardian повідомлення про скасування зустрічі.

Як зазначається, скасування саміту з оборони засвідчує, що для Великобританії у зв’язку з Aukus також будуть наслідки - раніше Франція відкликала своїх послів в США і Австралії.

Передісторія:

  • США, Великобританія і Австралія створюють тристороннє партнерство в сфері безпеки, спрямоване на протистояння Китаю – Aukus. В рамках Aukus Австралії буде надана технологія для будівництва атомних підводних човнів.
  • Створення Aukus розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри. 
  • Франція була проінформована всього за кілька годин до публічного оголошення про створення Aukus.

Теми: БританіяФранція
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