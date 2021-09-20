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СМИ: Франция отменила встречу с Британией из-за конфликта по Aukus

Понедельник, 20 сентября 2021, 03:20

Саммит министров обороны Франции и Великобритании, который должен был состояться на этой неделе, был отменен на фоне конфликта, связанного с образованием союза США-Австралия-Великобритания Aukus.

Источник: The Guardian, источники Reuters

Детали: Как пишет The Guardian, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его коллега Флоренс Парли должны были провести двустороннюю встречу в Лондоне.

Питер Рикеттс, бывший советник по национальной безопасности Великобритании, подтвердил, что встреча "перенесена на более поздний срок".

Источники Reuters подтвердили опубликованное Guardian сообщение об отмене встречи.

Как отмечается, отмена саммита по обороне показывает, что для Великобритании в связи с Aukus также будут последствия - ранее Франция отозвала своих послов в США и Австралии.

Предыстория:

  • США, Великобритания и Австралия создают трехстороннее партнерство в сфере безопасности, направленное на противостояние Китаю - Aukus. В рамках Aukus Австралии будет предоставлена технология для строительства атомных подводных лодок.
  • Создание Aukus разозлило Францию, поскольку оно сорвало многомиллиардное оборонительное соглашение Парижа и Канберры.
  • Франция была проинформирована всего за несколько часов до публичного объявления о создании Aukus.

Темы: БританияФранция
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