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Понад 350 тисяч людей заразилися COVID-19

Понеділок, 20 вересня 2021, 05:21

За добу 18 вересня у світі виявили 350 897 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 32 731 випадок, в Індії - 30 809, в Британії – 29 612.

Крім того, в Туреччині – 26 398 заражень, а в Росії – 20 174.

 

Україна з 3 983 випадками на 19 місці у світі між Японією та Італією. У Європі Україна шоста.

5 748 людей у світі померли від недуги. За цим показником Україна на 24 місці у світі і на 4 – серед європейських країн.

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Нагадаємо: 18 вересня в Україні зафіксували ще 3983 випадки коронавірусної хвороби, було госпіталізовано 1767 людей, хвороба забрала життя 46 заражених. Водночас одужало 546 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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